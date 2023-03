Hosszasan, akár órákon át is képes volt a kertben üldögélni és figyelni a fákon, bokrokon megforduló madarakat. Korábban csupán a fecskét, a galambokat és a verebeket, na meg a cinegét ismerte fel, és azt is hitte, feléjük más madár nem is jár, akkor azonban egy új világ nyílt meg előtte. Ha másra nem is, talán a koronavírus-járvány kitörésekor elrendelt karantén erre legalább jó volt. Hogy megismerje a környezetét. Figyelgette, éppen milyen színpompás tollazatú vagy mókás mozgású madárka szállt le a fűbe kutakodni, megpihenni. Járt ott tengelic, vörösbegy, barázdabillegető és búbos banka is – csak figyelt, és rájött: a világ sokkal több szépséget rejteget, mint gondolná, csupán ki kell nyitnia a szemét és a szívét.