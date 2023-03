Korábban írtunk már róla: Just Nature nemzetközi projektben húsz konzorciumi tag vesz részt, köztük egyedüli magyar városként Szombathely. Szerdán a vasi megyeszékhely adott otthont az újabb projekttalálkozónak: hét országból fogadták a partnereket.

- Egyetemek, kutatóintézetek, mérnökirodák képviselői érkeztek ma hozzánk, akik mind azt kutatják, hogy az egyes természetközeli megoldások milyen pozitív hatással vannak a levegőminőségre és a környezetre. Vizsgálják azt is, milyen pozitív szociális hatások kísérik a projekt megvalósulását - tájékoztatott Németh Ákos tanácsnok. Megtudtuk azt is, félévente szerveznek projekttalálkozókat, ahol nem csak beszámolnak az eltelt hónapok munkájának eredményéről, hanem a következő félév célkiűzéseit, feladatait is ismertetik egymással a konzorciumi tagok. Szombathelyen két helyszínen, a Dési Huber István Általános Iskolában és a Hunyadi út mentén terveznek zöld célokat szolgáló fejlesztéseket.

- Ez egy teljesen másfajta projekt, mint mondjuk a TOP-os programok, ahol valamire pályázunk, és azt megvalósítjuk. A Just Nature projektben egy organikus fejlődésnek lehetünk tanúi, menetközben, a tapasztalatok alapján fogalmazzuk a közös működtetés további céljait - erről is beszélt Németh Ákos, aki felhívta arra is a figyelmet, hogy a projektről a zoldhullam.szombathely.hu oldalon bővebben lehet olvasni.

A Jászai Mari utcai közösségi házban a találkozó részt vevőit Nemény András polgármester, valamint az Eurac Research képviseletében Sonia Gantioler és Silvia Tomasi köszöntötte. A nemzetközi tapasztalatcsere ezt követően kisebb csoportokban folytatódott.