Bár az időjárás még elég szeszélyes, a kevés csapadék mellett hidegfrontok, a napokban pedig hózáporok is tarkították a hétköznapokat, a kerti munkák nem tűrnek halasztást. A fák metszését és a kéregkaparást is el kell végezni, a kora tavaszi zöldségek magvait pedig el kell ültetni. A háztájit üzemeltetők kora tavaszi rituáléjáról dr. Nagy László, növényvédelmi szakmérnököt kérdeztük.

Ő maga is a kiskertben tevékenykedik már lassan egy hónapja. Mint mondja, a kora tavaszi évkezdés jelenti a legkeményebb munkát a veteményesekben és a gyümölcsösökben. A kezdés viszont mindig az időjárástól függ. A felmelegedés kissé megváltoztatta a szokásokat, dr. Nagy László már március 2-án elvetette a zöldségfélék magjait. Az ideális ültetés időszaka persze Sándor, József, Benedek napjaira tehető, de ez éppen a klímaváltozás miatt módosult. A szakember hangsúlyozta, hogy Vas vármegyében a föld savanyú és kötött, tehát azt elő kell készíteni a veteményezésre. A saját táplánszentkereszti telkén is szükséges a talaj javítása, a fontos alkotóelemek mint a nitrogén, foszfor és a kálium mellé meszet is kell keverni, mivel kálciumban szegény a föld.

- Ilyenkor azoknak a növényeknek a magvait kell elvetni, amelyek nem érzékenyek a nagy hőingadozásra, hidegtűrők. A dughagyma és a fokhagyma a legelső, amit elvetettem és már ki is kelt – emelte ki dr. Nagy László, aki hozzátette: - Márciusban ültettem el kétféle borsót, a rajnai törpét, amelyik kiválóan alkalmas friss fogyasztásra, valamint kicsivel később a Zsuzsit, amit lefagyasztok. A petrezselyem és a sárgarépa magja is a földben van már, ahogyan a spenóté is, hiszen ez utóbbi nem szereti a hosszú nappalokat, ha későn ültetjük, akkor gyorsan kikel és magszárba fut. Korábban a tél végén a mákot lehetett ültetni először, akinek erre van igénye, feltehetően már elvetette a magokat.

Érdekességként elhangzott, hogy Szombathelyen a 80-as években a máktermelés gyakorlatilag megszűnt, hiszen sokan ismerték azt a mákgubóban lévő morfint, ami kábítószernek minősül. A gyümölcsfák metszését is be kell fejezni, április elejéig el kell végezni a lemosó permetezést is. A szakember azt tanácsolja, hogy a csonthéjas gyümölcsök esetében fontos a gombaölő szerek használata is, mert a monília gyorsan megtámadja a növényt. Kétféle gombaölő szer létezik, az érintőleg ható és a felszívódó, ez utóbbi a jobb – tudtuk meg – hiszen a szer gyorsan bejut a fa keringésébe és nem fagy rá a kéregre. Április és május már a könnyedebb feladatoké, hiszen ekkor lehet majd a virágokat ültetni. Aki szeret vágott virágot tenni otthon a vázájába, az mindenképpen ültessen amarilliszt és kardvirágot.

A kora tavaszi kerti munkákról megkérdeztünk egy Szombathely herényi városrészében élő nyugdíjas gazdálkodót is. Margit néni régóta gondozza a ház körüli kis veteményest, és a tapasztalata összecseng a szakember tanácsaival. Mint mondja, a fák permetezését végzi, de a krumplit, borsót már elültette. Mindenki más időszakban teszi ezt, de az időjárás már engedi a veteményes előkészítését. Margit néni úgy látja, hogy a munka folyamatos, a kapálás állandó elfoglaltságot jelent majd.