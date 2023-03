A szakember szerint fontos kora tavasszal a rutin meg-, illetve visszaszerzése, az autósoknak pedig újra meg kell szokniuk, hogy több kistestű jármű közlekedik az utakon. Vármegyénkben erre egyébként minden esély meg is van: míg 2010-ban 3446, addig 2020-ban 5302, tavaly pedig 5931 motorkerékpár volt a vasiak tulajdonában a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint.

Az idei szezon balesetekkel kezdődött: két héten belül három motoros szerencsétlenség történt, közülük egy halálos kimenetelű volt. Ezek is felhívják a figyelmet arra, hogy tegyünk meg mindent a biztonságért, a megelőzésért, csak megfelelő műszaki állapotú járművel induljunk útnak.

Szűk két héten belül három motoros baleset történt Vas vármegyében. Mint ahogy arról beszámoltunk: március 9-én egy horvát rendszámú Mercedes kamion áttért a szembejövő sávba, ahol összeütközött két szemből érkező Yamaha motorkerékpárral. Az egyik motoros olyan súlyosan megsérült, hogy a megmentésére nem volt esély.

Szombaton egy motoros Szombathelyen, a Jáki út kereszteződése előtti gyalogátkelőhelynél – eddig tisztázatlan körülmények között – elesett. A balesetben a motoros megsérült, a mentők kórházba szállították. Nem sokkal később Jákon, a Kossuth utcában egy kapubejáróról már teljesen kikanyarodott balra egy Skoda személyautó, amikor a település központja felől egy Honda motor érkezett és Szombathely felé haladt. A motoros nagyot fékezett, ami miatt blokkolt a kerék, a motoros pedig elcsúszott. A motor ezután a Skoda bal hátsó kerekének csúszott. A balesetben szerencsére senki nem sérült meg.

Szabó Miklós motorosoktató felhívja a figyelmet: a járművünk legyen megfelelő műszaki állapotban

Fotós: © Unger Tamás

A kora tavasz a visszaszokás ideje: az autósoknak fel kell készülniük, egyre több kistestű jármű közlekedik az utakon. A motorosoknak pedig számolniuk kell az ilyenkor még hideg aszfalttal, amelyen könnyebben megcsúsznak a gumik – mondja Szabó Miklós motorosoktató, aki arra figyelmeztet: csak megfelelő műszaki állapotú járművel induljunk útnak. Aki ősszel nem tette meg, az most mindenképpen cseréljen olajat, ellenőrizze a lánc és a fékek állapotát, az abroncsok nyomását. Legalább ilyen fontos a megfelelő védőöltözet – bukósisak, kesztyű, csizma, protektorokkal ellátott ruha – használata is. A szakember azt tanácsolja: ha csapatban motorozunk, a sor elején és végén haladjanak a gyakorlott sofőrök, és olyan tempót válasszunk, hogy a kisebb rutinnal, vagy kevésbé erős motorral rendelkezők is bírják. Az oktató szerint a több hónapos kihagyás után érdemes kevésbé forgalmas helyen, például parkolóban gyakorolni, felfrissíteni vezetéstechnikai tudásunkat.