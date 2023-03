Zöldségmagokat válogatott Horváth Györgyné Magdi pénteken az egyik szombathelyi gazdaboltban. – A táplánszentkereszti házunknál több, mint harminc éve van veteményesünk. Amit lehet, mi magunk termesztünk – mondta, miközben meglett a keresett uborkafajta.

Bakó Bence, az üzlet értékesítője szerint vetőmagokból, dughagymából, burgonyából, virágmagokból széles a választék. Az árak kis mértékben, 5-8 százalékkal emelkedtek, hiány semmiből sincs. Csak ebben a gazdaboltban 500 féle vetőmagot, köztük 60 paprikát, illetve 50 paradicsomot forgalmaznak.

– Az eladási adatokból azt láttuk, hogy a koronavírus időszakáig csökkent a kereslet – tette hozzá. – Aztán hirtelen megnőtt a forgalom, és ez azóta is tart. Sokan vannak olyanok, akik - ha csak kis területen, vagy magaságyásokban is - otthon kertészkednek.

A kertben pedig jelenleg is bőven akad tennivaló. – Most van az ideje a gyümölcsfák lemosópermetezésének, a gazdaboltokban széles a kínálat a különféle réztartalmú szerekből – tájékozatott Sulyok Enikő. A cáki kertészmérnök egyébként gyakorlatban is alkalmazza a tanultakat: a családjával nemcsak odahaza, hanem Szombathely melletti birtokukon is termesztenek bogyós gyümölcsösöket.

Megtudtuk, a védekezést a rügyfakadásig kell elvégezni. Ha oltani, szemezni szeretnénk, akkor ezt se halogassuk sokáig. A kiskertekben a leendő zöldségágyások kialakítását is elkezdhetjük. A veteményezéssel azonban még várhatunk. Az időjárás-előrejelzés szerint a következő napokban lehetnek éjszakai fagyok. Így a földben lévő mag „megfázhat”, aminek következtében nem, vagy ritkásan kel ki. A palántának szánt paprikát, paradicsomot, zellert és többi magot a melegházakban, műanyag dobozokban már most elültethetjük. Fontos, hogy ezek egyenletes hőmérsékletű, meleg helyen legyenek.