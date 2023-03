Bors Géza mindig is vonzódott a történelemhez, történész, régész vagy muzeológus szeretett volna lenni, ám szülei kétkezi munkát szántak számára - autószerelő lett, a honismeret és a helytörténet pedig hobbiként maradt meg az életében. Gyűjti a Trianonnal kapcsolatos emlékeket, a régi érméket, képeslapokat és a Jánosháza történetével kapcsolatos kordokumentumokat. Mint mondja, utóbbiból annyit sikerült összegyűjtenie, hogy annak nagy részét a városi Ritter Múzeumban állítják ki. Gyűjteménye darabjait helybéliektől, valamint régiségvásárokon, találkozókon, gyűjtőtársaktól és aukciókon szerezte meg.

Mint mondja, Jánosházáról mindezidáig egyetlen – kis füzetkék formájában megjelent - monográfia készült, átfogó helytörténeti kiadvány még nem. Kiss András polgármester is szerette volna, ha városról könyv születne, így az önkormányzat anyagilag is támogatta a Szülőföld Kiadó gondozásában megjelenő kötetet.

Forrás: Szendi Péter

- Mivel nem vagyok történész, nem történelmi jellegű könyvre kell számítani. A Jánosháza évszázadai címmel megjelenő kötet egy keménytáblás, megközelítőleg 180 oldalas képeskönyv lesz, több mint háromszáz fotóval. Az előszavát Kiss Laci bácsi, Jánosháza díszpolgára, nyugalmazott alkotmánybíró; a köszöntőt Kiss András polgármester írja – meséli Géza. A könyv lapjain szó lesz egyebek mellett az Erdődyekről, a várról, a Batthyány-féle kiszabadítási kísérletről, a város jelentősebb épületeiről, amelyek közül sok ma már nem is áll. Képeslapokon megelevenedik az ország egyik első strandfürdője, ami az 1950-es évekig működött Jánosházán. A könyvben szerepet kap még a városka egykori pezsgő társadalmi, kulturális és kereskedelmi élete – utóbbiban nagy szerepet játszottak a településen jelentős számú kisebbségben élő zsidók.

Ahogyan az amatőr helytörténeti kutató fogalmaz, a készülőben lévő könyvre gyűjtői munkája koronájaként tekint. A könyvet május 13-án, egy Jánosházán rendezendő honismereti találkozón mutatják be. Az egész napos program délelőttjén szakmai előadásokat tartanak, délután pedig bemutatják a könyvet. A résztvevők egy helytörténeti séta alkalmával be is járhatják a benne szereplő helyszíneket.