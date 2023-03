Ötven tánciskola 266 produkcióval képviseltette magát a táncversenyen, köztük a BE-JÓ Táncegyüttes lányai is hét majorette tánccal három korcsoportban. Négy I., két II. és egy III. hellyel büszkélkedhetnek a kőszegi gyermekek.

– A legfiatalabb, hatéves BE-JÓ táncosok most versenyeztek először, mindkét táncuk, a négyfős Pom-pom és a Radetzky-mars duója, Gazdag Gréta és Sarang Noémi is a dobogó legfelső fokára állhatott. A gyermek kategóriában kemény verseny alakult ki a helyezésekért. Poór Gabriella és Krály Zsófia Barátnők című pomponos tánca a II. helyen végzett, míg Vadász Luca két botos majorette showtáncával a dobogó harmadik fokára állhatott hat versenyző közül. A junioroknál I. helyet érdemelt ki a Masters of Tides című koreográfia, melyet Baranyai Katalin álmodott meg, és tanított be a lányoknak. A duók közül I. helyen végzett a Horváth Virág–Preiner Kiara kettős, míg Baranyai Ramóna és Schönfeld Mónika II. helyezett lett – újságolta Horváth Márta művészeti vezető.

Mint mondta, hatalmas a boldogságuk és büszkeségük. Remek hangulatú és nagyon jól szervezett versenyen vehettek részt a BE-JÓ lányokkal. Szeretnék folytatni a sikersorozatot más országos versenyeken is.

Forrás: Sarangné Tóth Vivien