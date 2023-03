Ismét szabályosan használhatják a biciklisek a szombathelyi Fő téren, a Király utca és a Szent Márton utca közötti bicikliutat, ahol - valószínűleg tévedésből -, egy behajtani tilos táblát tettek ki.

Forrás: vaol.hu

Most ez a tábla lekerült, ezzel együtt a tiltás is megszűnt. Próbáltunk érdeklődni korábban a szombathelyi önkormányzatnál, hogy melyik táblát vegyék figyelembe az esetlegesen erre tekerők, ám választ ezidáig - körülbelül egy hét alatt - nem kaptunk. Öröm viszont, hogy a bicikliút tábla "győzött", így most már szabályosan is használható a kerékpárút.