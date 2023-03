Ahogyan a korábbiakban, úgy ezúttal is Somogyi Csaba terepmadarász tartott bemutatót a madárbarátoknak, akik így láthattak macskabagolyodút, A és D típusú odút, C típusú költőládát, vércseládát és egy méhecskehotelt is. A terepmadarász arról is beszélt, hogy milyen fajta madarakat várhatnak a különböző odútípusokba.

Forrás: Bakler-Szigeti Ibolya

A találkozón a Madárbarát Kör ezúttal – az etetők közelébe – két odút és egy rovarhotelt tudott kihelyezni a játszótéren a Rózsa-Vát Faluszépítő és Kulturális Egyesület támogatásával.

- A Madárbarát Kör több helyszínen is szeretné bővíteni a madárbaráteszközök számát, a közeljövőben biztosan kihelyeznek még a játszótéren madáritatót és egy költőládát, valamint a falu határában vércse ládát és kuvikodút. Emellett az áramszolgáltató és az Őrségi Nemzeti Park közös együttműködésének köszönhetően telepítenek egy oszlopot gólyafészektartó kosárral együtt – derül ki a klub beszámolójából.