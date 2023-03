Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, a bécsújhelyi magyar közösség elhatározta, hogy egyesületet alapít, amit március 25-én, szombaton véghez is vittek. Tíz alapító taggal megalakult a KUWU, azaz a Kulturverein der Ungarn in Wiener Neustadt und Umgebung – Bécsújhely és környéki Magyarok Kulturális Egyesülete.

Az egyesület alapító üléséről az osztrák közszolgálati média, az ausztriai magyar népcsoportról, a magyar népcsoportnak szóló honlapja számolt be. A tudósításból kiderül: az ülésen az alapító tagok megválasztották a tisztségviselőket, megbeszélték a célokat, a következő egy év programtervezetét és a következő napokban felkeresik a város jegyzőjét az alapító okirattal.

A KUWU tervei közt szerepel társasági összejövetelek, előadások, kirándulások szervezése, határon átnyúló gyermektáboroztatás, mint nyelvtanulási lehetőség biztosítása, a magyar nyelv és kultúra ápolását célzó tanfolyamok, rendezvények, összejövetelek szervezése. De felveszik a kapcsolatot más, Ausztriában régebb óta működő magyar egyesületekkel is.

Az egyesület elnöke Horváth-Schwarcz Kriszta, alelnöke Kónya Mihály lett. A jegyző Bien Zsófia, míg a titkári funkciót Morgentál Mihály látja majd el. A közösség várja a környéken élő magyarok jelentkezését.