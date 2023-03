A képviselő-testület februárban döntött arról, részt vesz a lakossági LED-csereprogramban, koordinálását a Népjóléti Szolgálat Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának munkatársai segítették. A hónap végéig mindegy 500 háztartás - ez a város lakosságának mintegy 15 százaléka - jelezte részvételi szándékát. A mintegy négyezer darab új izzó a múlt héten meg is érkezett a városba - az összértékük eléri a 8-10 millió forintot.

- A pályázat nagy segítség az anyagi nehézségekkel küzdőknek. Az új izókkal jelentős energiát lehet megtakarítani, amely hozzájárul a kiadások csökkentéséhez is – fogalmazott Fehér László polgármester, aki közösségi oldalán azt is bejelentette: a LED-izzókat néhány héten belül valamennyi pályázó háztartásba eljuttatják. A CYEB Energiakereskedő Kft. e-mailben is küld majd értesítést.