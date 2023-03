Az ösztöndíj célja, hogy elismerje azokat a 11., 12. és 13. évfolyamos középiskolai tanulókat, akik kimagasló eredménnyel (minimum 4,2-es átlag) rendelkeznek a Szent Gotthárd Gimnáziumban vagy a VMSZC III. Béla Technikum és Kollégiumban, továbbá, akik a szentgotthárdi középiskolákban tanulmányi eredménytől függetlenül rendkívüli kimagasló eredményt értek el tanulmányi, művészeti, sport- vagy egyéb területen. Az ösztöndíj lehetőséget nyújt azoknak az államilag finanszírozott, első képzésben (alap-mester és osztatlan képzés) részt vevő, első diplomájukat szerző, 26. életévüket be nem töltött, nappali tagozatos, szentgotthárdi állandó lakcímmel rendelkező, magyarországi hallgatói jogviszonyban álló főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak is, akik számára a Szentgotthárdhoz való kötődés a jövőben is fontos és tanulmányaik során szakmai, tudományos tevékenységükkel segíthetik a város fejlődését. A középiskolás korosztályból négy plusz egy főt, a felsőoktatásban tanulók közül három főt tudnak támogatni. Az ösztöndíj ideje tíz hónap, mértéke a középiskolás pályázóknál hatezer forint, a felsőoktatásban tanulóknál 12 ezer forint havonta. A Széll Kálmán-ösztöndíjra pályázni kell, a pályázat benyújtásának határideje: augusztus 31. A részletekről az önkormányzat weboldalán lehet tájékozódni.