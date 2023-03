– Látványosan zajlik a Jurisics-tér és épületeinek felújítása. Már elkészült a bencés rendház, mellette megújulnak a templomok. Önkormányzati beruházásból megszépült a városháza, most a TOP-programban a Hősök tornya épülete jelentős részének, valamint a kőszegi kismesterségeket és céheket bemutató kiállításának megújítása is megtörténhet abból a több mint 300 millió forintból, amit a TOP-Plusz turizmusfejlesztési pályázatán elnyertünk – jelentette be a bejáráson Básthy Béla polgármester. Mint mondta, a végleges kiállítási koncepció kidolgozása még folyamatban van, az azonban már elmondható, hogy a Hősök tornya nevéhez, építéséhez jobban illeszkedő tartalmakban gondolkodnak.

Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője a helyszínen úgy fogalmazott: – Az elmúlt évek közös munkája révén a kormánnyal és Básthy Béla polgármester vezetésével az önkormányzat az elérhető források figyelembevételével számos fejlesztést tudott megvalósítani. Az életminőség javulását szolgálták az útfelújítások és az intézményi fejlesztések, vagy épp a mentőállomás építése. A szimbólumok újjászületése terén gondolhatunk a KRAFT-program épületeire, a műemlékekre, a zsinagógára, a templomokra. E területen újabb lépést tehetünk a Hősök tornya belső tereinek újjávarázsolásával, amelyre büszkék lehetnek az itt élők és kíváncsiak az ide látogatók.