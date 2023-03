– Az elmúlt időszakban négy pályázati forrást is elnyertünk, így fordíthattunk több mint 60 millió forintot a sportpálya felújítására – kezdte Pócza Antal, a Csepregi Sportegyesület elnöke. – A beruházást négy ütemre bontottuk, ezekre a munkanemekre pályázatunk. A munkák elkészültek, éppen időben, hiszen a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság küzdelmei is elkezdődtek. A fejlesztések révén megfelelő körülmények várják a játékvezetőket és a vendégsportolókat. Korszerűsítettük a tribünt, mellette lett egy kisebb lelátónk is. Az önkormányzati tulajdonú létesítményhez összességében százhúsz négyzetméter alapterületen helyiségeket, köztük gazdasági tárolót is hozzáépítettünk. A teljes tetőszerkezetet is sikerült kicserélnünk. További tervünk, hogy folytathassuk az energetikai fejlesztéseket. Nem mellékesen a pálya és a lelátó is alkalmas koncertek, előadások befogadására.

Fotós: Ohr Tibor



Horváth Zoltán polgármester kiemelte: a labdarúgóké a legnagyobb létszámú sportegyesület a városban. – Fontos, hogy a gyerekek körében minél fiatalabb korban elkezdhessük a sportra való nevelést. Már csak emiatt is lényegbevágó volt, hogy a beruházások megvalósulhassunk. A létesítményre ráfért a tatarozás. Az önkormányzat a lehetőségeihez mérten támogatja is az egyesületet.

– A Csepregi Sportegyesület jövőre lesz százéves – mondta Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője. – Nagy múltú szervezetről van tehát szó. Most is a pályázatok felhasználásával azon dolgozott a vezetőség, hogy a város szabadidős szíve, a Malomkert melletti sportlétesítmény minél jobb körülményeket biztosíthasson a sportolóknak. Tao-, Leader-, Magyar falu program-támogatásokból és helyi tettrekészségből szépült a lelátó, a büfé, új öltöző épült. Régóta várt fejlesztések valósultak meg a csepregiekért.