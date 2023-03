– A Várkör északi szakasza fejlesztésre váró terület volt az elmúlt évtizedekben, ezen belül hangsúlyos volt az út és az út menti parkolók felújítása, valamint a terület visszazöldítése. A komplex városrészfejlesztésben meghatározó, hogy sikerült megújítani nemcsak az utat, hanem az út alatti szennyvíz-infrastruktúrát is, mondta Básthy Béla polgármester. A műszaki adatokat is sorolta: 232 méter hosszan, 6,2 méter szélességben történt burkolatjavítás, kétoldali új kiemelt szegély építésével. A csapadékvíz-elvezetést változatlan formában zárt csapadékcsatorna biztosítja. A szakaszon szennyvízhálózat-rekonstrukciót végeztek, emellett megvalósult a vízhálózat teljes rekonstrukciója. Ennek során az érintett közműakna-fedlapokat, szerelvényeket szintbe helyezték. Fákat is ültettek.

A városvezető reményét fejezte ki, hogy a városrész megújítása folytatódik. Utalt arra is, hogy a KRAFT-programban már jelentős fejlesztések történtek, együttműködve az evangélikus egyházzal.

Ágh Péter országgyűlési képviselő a helyszínen úgy fogalmazott: – Magyarország kormányának támogatásával Kőszegen nagyszabásúútfelújítást valósíthattunk meg. Ennek keretében 32 útszakasz kapott új burkolatot és 11 parkolóra is jutott forrás. Ezek egyike volt a Várkört érintő fejlesztés, amely fontos a város átjárhatósága, összképe, az ott élők és az ott működő intézmények szempontjából is. Közös bizodalmunk, hogy lezárul a háború és az elhibázott szankciós politika. A béke ugyanis épít, a háború rombol. Ezért térségünk, településeink közös érdeke a béke, amely megadja a lehetőséget az építkezésre.