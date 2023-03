Servatius Leithner soproni kőfaragó 1713 októberben volt vendége a Struccnak, amikor a városban híres művét, a ma is látható Szentháromság szobrot felállították. A mesternek kiállított számlát a helyi levéltárban őrzik a talán legrégebbi írásos dokumentum, ami az „Arany strucc”-ról szól.

Kőszeg város nevezetes vendégeiről szóló egyetlen beszámolóból sem hiányzik az 1846-os esztendő, amikor Liszt Ferencet a város díszpolgárává avatták. A zongoraművész zeneszerző ekkor ünnepi koncertet adott, amelyet követően az „Arany strucc” szállóban hajtotta álomra a fejét.

Lassan egy évszázada már, hogy a helyi sajtó angol lovasvendégek kőszegi látogatásáról adott hírt. 1938-ban egy hattagú angol, úrlovasokból álló társaság érkezett a városba. A Soproni Lovas Egyesület rendezésében Pinezich Jenőnek, Pinezich József országgyűlési képviselő ügyvéd-fiának vezetésével távlovaglásra indultak Sopronból. Ennek során érintették Kőszeg városát is. A túra első napi teljesítménye, a Sopron–Kőszeg mintegy 50 kilométeres táv teljesítése volt.

A csoport tagjai: Miss C. M. Hall, Miss D. E. Berwick, Miss Sylvia Stevenson írónő, Mr. G. H Grimaldi a Daly Mail belső munkatársa, Mr. W. E. W. Galley vállalati igazgató, Mr. W. H. F. Barkley ügyvéd Londonból indultak. Sopronból minden különösebb fáradság nélkül, a körülményekhez képest frissen érkeztek meg Kőszegre. A Strucc szállóban még éjfél után is vígan táncoltak. Másnap délelőtt a kőszegi hegykoszorú érintésével Gyöngyösapátit látogatták meg lóháton, ahol a tiszti üdülőben szálltak meg. Itt töltötték a napot, közben Szombathelyre is belátogattak.

Pénteken indultak Győrön át Budapestre, ahol Miss Sylvia Stevenson regényírónő találkozott Hajnóczy Rózsával, Germanus Gyula Kelet-kutató professzor feleségével, akit még Indiából ismert. Az ´Est´napilapban megjelent interjúban többek között elmondta, azért jött hazánkba, hogy az angol és amerikai lapok részére leírja tapasztalatait. „Az a célunk, hogy Angliából rendszeresen jöjjenek az úrlovasok Magyarországra, ahol ötnapos túránk során nagyon kedvezőek voltak a benyomásaink. Olyan ország ez, ahol a legkitűnőbb lovas katonák teremnek, és a lovat úgy megbecsülik és szeretik, mint sehol másutt a világon” – nyilatkozta.