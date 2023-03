Az egyesület által szervezett előadás elsősorban a civileknek mutatta be a méhek és a méhészetek érdekes világát, kitérve arra, hogy egy kis tudatossággal a mindennapjainkban sokat segíthetünk a kialakult helyzeten. Így például akár egy gyümölcsfa elültetése is számít. Az előadás végén a Szabó Ervin egyesületi elnök által termelt mézekkel ismerkedhettek a megjelentek, így bárki megkóstolhatta az akác-, hárs- és virágmézet is. A rendezvény folytatásaként szombaton méhészeti eszközvásár nyílik, amely 9 órától délután 3 óráig látogatható.