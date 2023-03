A továbbiakban az 1848-as eseményeket idézte fel: a forrongó Európát, és a tényt, hogy nagyjaink felismerték az „ajándékozott időt”, és felemelték fejüket. – A magyarságot ebben a korban zsenik vezették, mint Kossuth, Petőfi, Jókai, Vasvári és Széchenyi. Különböző rendű, rangú és politikai beállítottságú nagyok, de mindegyik kezében a magyar szabadság lángja volt. Nekünk magyaroknak meg kell tanulnunk, hogy a nemzeti pantheonban megfér egymás mellett Kossuth és Széchenyi. A lényeg a láng – fogalmazott.

1848-ban a világpolitikai helyzet is kedvező volt arra, hogy elinduljon a magyarság a polgári nemzetté válás útján. Ám a magyar szabadság lángja viharba került, és a győztes forradalom önvédelmi harccá alakult át – idézte fel. Személyes képeket is felvillantott – egyik szépapja harcolt a Habsburg-ház ellen vívott szabadságharcban a magyarok oldalán, másik szépapja és három fia az Erdélyi hadjárat résztvevői voltak, rajtuk kívül apai ükapja is őrizte szívében a szabadság lángját.

Végül az idén 200 éve született evangélikus Petőfi Sándorról beszélt: üstökösnek nevezte, aki feltűnt a nemzet égboltján, aztán eltűnt, de fénye ma is ragyog.

– Nemzeti ünnepünk magasában lássuk meg eleink munkáját és harcát, a lángot, amiről Reményik Sándor így ír: „Egy lángot adok, ápold, add tovább; Csillaggal álmodik az éjszaka, És lidércfénnyel álmodik a láp, És örök-tűzzel álmodik a szívem. Egy lángot adok, ápold, add tovább És gondozd híven...”

