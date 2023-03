Nagyon nagy félreértés az a köztudatban divatos elgondolás, hogy önmagunkkal foglalkozni önzőség. Most egyébként nem a ruházkodásra, a csecsebecsékre gondolok. Hanem arra, hogyha valamire szívből vágyunk, amit kívülről nem kapunk meg, akkor megéri feltenni azt a kérdést, hogy vajon mi megadjuk-e ezt önmagunknak? Elismerés, dicséret, szeretet, tisztelet. Sokan ezekről álmodunk. Hogy elismerjenek, hogy megdicsérjenek, hogy szeressenek, hogy tiszteljenek. De mindaddig, míg mindezt nem adjuk meg magunknak egyáltalán, hogyan várhatjuk el ezeket mástól? Ha nem tudjuk, hogyan ismerjük el magunkat, akkor felismerjük-e egyáltalán a kintről felénk érkező elismerés apró jeleit? Ha nem dicsérjük meg magunkat, akkor hajlandóak vagyunk-e meghallani, és főleg elhinni, ha megdicsérnek bennünket? Ha nem szeretjük magunkat, akkor átérezzük-e egyáltalán, hogy mi is a valódi szeretet? És végül, ha a tiszteletet épp csak önmagunknak nem adjuk meg, akkor hogyan reménykedhetünk abban, hogy áradjon felénk a tisztelet? Minden velünk kezdődik. S ha rendet teremtünk végre a saját házunk táján, akkor a rend kívülről is megérkezik majd hozzánk.