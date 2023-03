A telt ház előtt bemutatott összeállítás a "Tánc és Mazsorett" címet kapta. Az est házigazdája Sebestyén Zsolt volt, aki a mazsorett együttes koreográfiáinak klasszikus tánc elemeiért felel. Az ő szakavatott vezetésével a közönség valóban felfedezhette a pontos, fegyelmezett, ugyanakkor mosolygósan és a kéziszereket, pomponokat, botokat profin használó előadás formációiban a klasszikus-tánc elemeket, a jive-ot, swinget vagy épp a tangót. A klasszikus indulók mellett modern zenei feldolgozásokra is táncoltak a lányok, a Felnőtt, a Kristály, a Rózsaszínpárduc és a Holdfény csoportok, akiknek - bár a mazsorett szabadtéri művészeti műfaj-, kimondottan jól állt a Zene Háza kamaraszínházi, meghittebb közege is.

Csikós Györgyné, az együttes nívó díjas művészeti vezetője, koreográfusa a jövőbeli tervekkel kapcsolatban elmondta: tavaszi előadásaikkal a szeretnék, ha jelen lennének a városi köztudatban, nem titkolt céljuk a toborzás, a szabadidős tevékenység választása előtt álló kislányokat kívánják megszólítani. Április 22-én ugyancsak a Zene Házában a „Miből lesz a cserebogár, avagy a mazsorett” című előadáson bemutatkoznak az ifjabb csoportjai, a Tündér, a Táncoló Talpak és Napfény csoport is. - Az a produkció elsősorban a kisebbekről szól majd, de persze kiegészítik őket nagyobbak is. Nagyon jó kis kontraszt lesz az, hogy a kicsik felállnak, mosolyognak, pompont ráznak, a nagyobbak pedig botot forgatnak és táncolnak is – vázolta a vezető.

Az együttes első szabadtéri előadása április 29-én A Tánc Világnapja alkalmából lesz a Hild-parkban. A háttérben pedig már zajlanak a nyári Mazsorett Fesztivál előkészítési munkálatai.