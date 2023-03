Eszti néni - ahogyan a legtöbben ismerik - a nagyrákosi családi vállalkozás motorja is, bár az állatokat most már ritkábban eteti, látja el, piacozni, kiszállítani mindig ő jár a sajtokkal, joghurtokkal. A Németh-portán húsz tehén van, ebből tizenöt tejelő, öt úgynevezett szárazon álló. Ez azt jelenti, hogy ezeknél az állatoknál héthónapos vemhesen elhagyják a fejést, onnantól erősödik és várakozik az ellésre. -Áprilisban baby boom lesz, öt kisborjút várunk a következő hónapra - mondja Eszti néni, majd négy fiatalabb állat felé mutat, Csicsóka, Piskóta, Szegfű és Rozmaring nagycsoportos óvodásnak felelnek meg, vagyis nyolchónaposnál idősebb növendékek.

A legfiatalabb a két magyartarka borjú, Csipke és Pipitér, Bimbó pedig bő egy hete, február utolsó vasárnapján született holstein-limuzin keverék. Tovább megyünk a gazdaságban a sajtműhelyek felé, ahol gőzerővel megy a munka: friss gomolyasajtok készülnek, a natúr mellett fokhagymás, lilahagymás, diós, köményes, kapros, olívás, tökmagos ízesítéssel. Kétféle gyúrt sajtot is csinálnak a hozzáértő kezek: parenyicából sima, csípőspaprikás és sonkás készül, a scamorzából füstölt is. Van még mozzarella és grillsajt, és persze hosszú érlelésű sajtok is: nagyrákosi félkemény, tökmagos, köményes, borsikafüves, csípőspaprikás és görögszénás. Túró, orda és joghurt is kerül a hűtőkbe, utóbbi kettőből nemcsak sima van, hanem desszert változat is.