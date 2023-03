Hajlamosak vagyunk mindent ilyennek vagy olyannak kikiáltani. Jó vagy rossz, helyes vagy helytelen, hideg vagy meleg és társaik. Pedig valójában a legnagyobb szabadság, amit nyerhetünk, ha a jellemzőkön felülemelkedve a tanulságot érzékeljük. Amikor nyakig vagyunk a pácban, akkor nagyon nehéz ezen a szemüvegen keresztül szemlélni a helyzetünket. Ha most a kedves olvasó e sorok láttán dühöt, idegességet érez, akkor azok a bizonyos hullámok nyilván a feje fölött csapkodnak. De eljön majd az az idő, amikor a vihar lecsillapodik, a tenger megnyugszik, kitisztul az ég. Ez az a pillanat, amikor a tanulság is nyilvánvalóvá válik. Minden egyes tapasztalás olyan, mint egy-egy kő, mely életünk alapjának részévé válhat. Nem jó, nem rossz, hanem kő, tégla, alap. Minél vaskosabb, minél tartósabb, minél strammabb, annál biztosabban állhat rajta életházunk. Vajon mi az, amire újfent visszaemlékezhetünk, amit megtanulhatunk, amivel megalapozhatjuk az ittlétünket? Túl a címkézésen, a megbélyegzésen, a jelzőzésen, a minősítésen. S vigyázat, ez embertársaink megítélésére is vonatkozik!