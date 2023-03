Ahogy arról beszámoltunk, pénteken az OMSZ elsőfokú figyelmeztetést adott ki Vas vármegyére a zivatarok veszélyei miatt. Az előrejelzés szerint jégesőre is lehetett számítani térségünkben, de azt szerencsére a vasi települések többsége megúszta, de nem mindegyik. Délután Szombathely felett is gyülekeztek a sötét fellegek, a csapadék is megérkezett, de jég szerencsére nem kísérte, Nemeskocs viszont nem volt ennyire szerencsés. Olvasónk fotót is készített az érkező szinte fekete felhőkről, amit szörnyetegként aposztrofált. Nos, a "szörnyeteg" villámárvíz és jégeső kíséretében vonult végig a településen.

Arról is írtunk, hogy szombaton nem a zivatarok, hanem az erős széllökések okozhatnak problémát vármegyénkben.