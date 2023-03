Az oladi kutyafuttatón tavaly májusban létesült egy kutyaügyességi pálya, amit azóta is szívesen használnak a környéken élők házi kedvencei. Illés Károly, a közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának vezetője szerint nagyon jó, hogy vannak olyan szombathelyi cégek, amik a társadalmi felelősségvállalásuk során állatbarát ügyeket is támogatnak. - Így jöhetett létre ez az akadálypálya is. A területen ennek a fejlesztésnek köszönhetően még többen megfordulnak, a pálya melletti hulladéktároló pedig teljesen teli van, szinte kicsordul a szemét – mutatott rá Illés Károly a városüzemeltetés egyik visszatérő problémájára.

Úgy folytatta: - Az önkormányzat ezeken a helyeken gondoskodhatna arról is, hogy a kutyapiszokhoz zacskót és gyűjtő edényt biztosítson. Ez figyelemfelhívó is lehetne: a kutyagumi összeszedése a gazdi felelőssége, s annak nem a közterületen – járdákon, virágágyásokban, útszéleken – van a helye. A frakcióvezető szólt arról is: március elején a lehullott levelek sajnos még mindig elborítják az ügyességi pálya körüli részt. Az év minden napján népszerű az oladi kutyafuttató, ezért is figyelhetnének jobban oda a terület rendben tartására az önkormányzatnál.