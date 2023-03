Tavaly novemberben „férfi-egészségnapot” szervezett a Vásárcsarnokban a Szombathelyiek Egészségéért Egyesület. Már akkor sok nő szeretett volna méréseket – így felajánlották nekik a nőnapi alkalmat – mondta el kérdésünkre Milisitsné Tátrai Beatrix, a Szombathelyiek Egészségéért Egyesület elnöke. A novemberi akcióhoz képest újdonságként az InBody készülékkel fittségmérést is végeztek, a nők szembesülhettek azzal, hogy mennyi a zsírtartalom a szervezetükben, van-e rajtuk túlsúly, kell-e változtatni a táplálkozásukon. Szákovics-Varga Ildikó, a Szombathely és Járása Egészségfejlesztési Iroda vezetője az InBody készülék működését mutatta be. A bioelektromos műszer a testösszetételt méri. Meztelen talppal ráállva a mérleg formájú készülékre, gyengeáram halad át a testen.

A frekvenciák különböző módon verődnek vissza a csontokról, az izmokról, a folyadékról, a belső szervekről – így nyernek adatokat a test állapotáról, mondta. A vizsgálat mindössze néhány percet vett igénybe, a vállalkozó kedvű hölgyeknek utána a nyomtatott adatlapon látottakat kiértékelték az EFI munkatársai. Képet kaptak a testvizükről, a fehérje- és ásványianyag-szintjükről, a testzsírjukról, ezek arányáról is, valamint az izomtömegükről, a has-csípő arányról, a belső szerveken lerakódott zsigeri zsír értékéről.

Akinél nagy eltérést találtak a referenciatartományhoz képest, ott a javulás érdekében életmódbeli változtatást javasoltak, esetleg azt, hogy forduljon háziorvoshoz. Az irodavezető megemlítette még: Nádasdy utcai irodájukba előzetes bejelentkezés után továbbra is várják azokat, akik a testösszetételükre kíváncsiak. Ott háromfrekvenciás gép is rendelkezésre áll, ami még többféle adatot mér: csont-ásványianyag tartalmat, karkörfogatot, karizom-körfogatot, és arra is van lehetőség, hogy kérdőíves módszerrel az életmódot is feltérképezzék munkatársaik.

Fotós: © Unger Tamás

Török Lászlóné Rózsával a lelete kiértékelése előtt váltottunk szót. Kíváncsiságból jött a szűrésre – mint mondta, odafigyel a táplálkozására, heti kétszer harmónia-tornára jár. Megnyugodva ment haza, minden értéke jó lett. Riegler Istvánné Zsuzsa (67) ritkán jut el szűrésekre – most fájnak a csontjai, a könyöke, térde, ezért célozta meg a pénteki alkalmat. Eljutott a csontsűrűség-vizsgálatra is – szerencsére mindent rendben találtak nála, még a koleszterinszintje is jobb értéket mutatott a múltkorinál.

A Vásárcsarnok szervezte a csontsűrűség-mérést – egy szakember vállalta 15 nő szűrését – ezt Polákovics Mariettától, a Vásárcsarnok vezetőjétől tudtuk meg a helyszínen.