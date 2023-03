A kampány főszereplői olyan példaképek, akik pozitív, követendő utat mutatnak a fiatalabb generáció számára. A szövetség női vezetőinek száma az első kampányt követően kilenc hónapon belül negyvenről száz fő fölé emelkedett, jelenleg már közel 170 hölgy tagja van a szervezetnek, így a korábban kitűzött cél, hogy a női vezetők száma elérje a taglétszám 50 százalékát, rövid időn belül megvalósulni látszik. A 2023-as tavaszi kampány a szövetség női vezetőinek részvételével, megújult formában mutatja be a szervezet küldetését is tükröző nyolc fókusztémát, „Women in Mission” (Nők misszióban) alcímmel. Mind a nyolc téma mellé nyolc női vezető állt, hogy megmutassák: az összefogás erejével a közös célok kön - nyebben elérhetők.