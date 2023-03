Sikeres volt a felhívás: több mint harmincan, leginkább hölgyek vettek részt a civil szervezet Hársas-tóhoz szervezett túráján szombaton. - Kegyes volt hozzánk az időjárás, és szép időben tehettük meg a 12,7 kilométeres távot. A szentgotthárdi vasútállomástól indultunk, érintettük a Brenner-kápolnát, majd a Hársas-tó volt az úti célunk.

Megkerültük a tavat – mondta el érdeklődésünkre Jusits Gergely túravezető. - Nem csak Vasból, a szomszédos Zala megyéből is érkeztek túrázók, olyanok is, akik most először látogattak el erre a tájra – számolt be örömmel. Nőnap alkalmából szervezték az eseményt, éppen ezért a lányokat, asszonyokat virágmaggal – margarétával és törökszegfűvel – köszöntötték.

A Borostyánkő Természetbarát Egyesület szervezésében április 1-jén teljesítménytúrára, húsvétkor pedig tojáskereső túrára is invitálják majd a családokat.