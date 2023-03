2021-ben 1,2 milliárd forint kormányzati kompenzációt kapott a szombathelyi önkormányzat, így újulhattak meg a Magyar László, a Paragvári és a Nádasdy utcák. A központi forrásból Sátory Károly választókörzetébe két helyszínre is jutott. A Vásárcsarnok mellett már épülnek a parkolók, 120 millió forintot pedig a KRESZ park rendbetételére fordíthatott az önkormányzat.

- Ez a fejlesztés nem csak esztétikai célokat szolgált, hiszen a KRESZ parkban a legkisebbek biztonságos körülmények között sajátíthatják el a közúti közlekedés alapvető szabályait, ismerhetik meg a fontosabb KRESZ táblákat és próbálhatják ki magukat egyes közlekedési szituációkban. A beruházás során újraburkolták és újrafestették a pályaszakaszokat, új táblákat és lámpatesteket szereltek fel – hangsúlyozta Sátory Károly. A képviselő beszélt arról is, új játszóeszközök, köztük a Nina névre keresztelt hajó is várja a parkban a legkisebbeket. A hivatalos átadóra ugyan még várni kell, de ottjártunkkor is látszott: a gyerekek örömmel fogadták a játszótér bővítését. - A fejlesztések ezzel nem értek véget, hiszen álmodtunk egy harmadik ütemet is. Elférnének még további ötletes játszóeszközök, padok, tehát van még tennivalónk – zárta szavait Sátory Károly