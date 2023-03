Robert Stein, akit Ausztria-szerte egyszerűen Mr. Választásnak is hívnak, a közelmúltban ment nyugdíjba. A Belügyminisztériumban tartott búcsúztatáson Gerhard Karner belügyminisztertől különleges ajándékot vett át. Egy csomagban kapta meg mindazon választási jogszabályokat, amelyek kidolgozásában 1990 óta személyesen ő is részt vett.

Mathias Vogl, a Belügyminisztérium osztályvezetője a személyes hangvételű búcsúztatójában szólt a közel négy évtizedes pályafutásról, a küzdelmekről, a sikerekről. Robert Steint „legpozitívabb értelemben vett köztisztviselő ideális típusának” minősítette. Szakmai felkészültségét nemzetközileg is elismerték – tette hozzá.

Robert Stein közel négy évtizeden át dolgozott a Belügyminisztériumban, ebből 36 évet a választási irodán töltött el. Wolfgang Peschorn, aki 2019-től 2020-ig a szakértői kormány belügyminisztere volt, felidézte: Robert Stein fotózás iránti szenvedélyének köszönhetően sikerült egy a szavazókártyával kapcsolatos problémát megoldani.

Arra a kérdésre, hogy milyen tervei lesznek nyugdíjasként, nevetve így válaszolt: az biztos, hogy most végre sokat foglalkozhat a kedvenc hobbijával, a fotózással. Emellett szeretne minél több időt tölteni a második otthonában, a Balti-tenger melletti nyaralójában.

Robert Stein 1958-ban született Bécsben, jogi tanulmányait 1982-ben fejezte be. Ezt követően 1985-ben polgári szolgálatát a Belügyminisztériumban végezte, és még ugyanebben az évben a Belügyminisztérium Közszolgálati Jogszabályi Főosztályára került. Később a Választási Ügyek Osztályán dolgozott, ahol 1994-ben főosztályvezető-helyettesnek, 2004-ben pedig osztályvezetőnek nevezték ki. Elkötelezettségéért rangos díjakkal is elismerték. 2006-ban az Osztrák Köztársaságért végzett szolgálatért Arany Becsületérmet, 2022-ben pedig Bécs Állam Arany Érdemérmét vehette át. A választási jog nemzeti és nemzetközileg elismert szakértője. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) több választási megfigyelő missziójában is részt vett. Robert Stein összesen 38 évig dolgozott a Belügyminisztériumban, ahol 16 belügyminisztert szolgált ki - olvasható mindez a Belügyminisztérium közleményében.