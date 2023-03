- A bükfürdői termálvíz a természet ajándéka, hiszen ez a kikapcsolódás mellett a gyógyítás egyik fontos eszköze is – emelte ki köszöntőjében Cziráki László, a gyógyfürdő zrt. vezérigazgató-helyettese. – A világon a víz közös természeti kincsünk, és hogy ez a jövőben is így maradjon, a környezeti nevelést már ilyen kiskorban el kell kezdeni. Az ENSZ idei jelmondata: Változtass most! Ennek értelmében mi magunk is sokat tehetünk azzal, hogy például nem pazaroljuk el az ivóvizet.

Tóth Tamás, a művelődési ház vezetője azt emelte ki: ahhoz, hogy a gyerekek szellemileg és testileg is egészségesek legyenek, ebben a korban naponta legalább egy liter vizet meg kell inni.

- Örömteli, hogy idén tizenötödször tarthattuk meg a rajzpályázatot – fogalmazott dr. Németh Sándor polgármester. – A művelődési ház a korábbi években is mindig az ügy mögött állt. A további társrendező egy időben a vízmű volt, idén a gyógyfürdő vállalta ezt a feladatot.