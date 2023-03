A napok egyre hosszabbak, a hőmérséklet emelkedik és a természet is felébred téli álmából Burgenlandban. Didi Tunkel, a Burgenland Tourism ügyvezető igazgatója a három burgenlandi turisztikai szövetséggel együtt számos nagyszerű kerékpáros fesztivállal kívánja motiválni az embereket a kerékpározásra tartományszerte - írja a magyark.orf.at.

Burgenland évek óta „kerékpáros tartományként“ pozícionálja magát, és tavasztól őszig több ezer vendéget vonz. Ennek megfelelően a szezonkezdetet is ünneplik, és mint Didi Tunkel, a Burgenland-Tourism főnöke elmondta, nagyon optimista a 2023-as turisztikai évet illetően.

Szezonnyitó programok

Pátfaluban (Podersdorf am See) szombaton délelőtt a „Masters of Dirt – Big Air Show“ elnevezésű rendezvény szerepelt a programban. Emellett volt kerékpárvásár és különleges gyermekprogramok is. Ezenkívül a 30 kilométeres Austria Triathlon kerékpáros pályán való tekerés is helyet kapott a rendezvények között.

A Rohrbachban található Rosalia-Kogelberg Natúrparkban a nap folyamán a családok többek között kerékpározhatnak és körbebiciklizhetik a tóvégi réteket, valamint részt vehetnek egy kirakós rallyn. A Geschriebenstein burgenlandi ösvényein emellett próbára tehetik ügyességüket, és megtanulhatják a terepkerékpározáshoz szükséges technikákat. Tarcsafürdőn (Bad Tatzmannsdorf) új ösvényeket fedezhetnek fel – a 20 kilométer hosszú Bahntrasse-Radwegen vezetett túrán.