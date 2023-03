- Nem volt egyszerű dolgunk a tervezésnél, hiszen a megnövekedett energiaárak nagyon komoly terhet jelentenek a város számára. Olyan költségvetést igyekeztünk összerakni, ami azon felül, hogy biztosítja a város stabil működését, valamint az intézményeink megfelelő gazdálkodását, alkalmas arra is, hogy kisebb fejlesztéseket is megvalósíthassunk - hangsúlyozta Bebes István, Körmend polgármestere, aki arra is rávilágított: egyértelműen látszik, hogy az idei egy nagyon nehéz esztendő lesz, de az elfogadott költségvetéssel biztosított a város zavartalan működése. A városvezető előrevetítette azt is, hogy folyamatosan próbálnak különböző pályázati lehetőségeket felkutatni, amik további fejlesztési lehetőségeket biztosíthatnak a település számára.

A működés terén lesznek változások idén, mert a háziorvosi és a védőnői szolgálat is elkerül az önkormányzatoktól, így ez normatívákat és számtalan szerződés megszüntetését érinti. Az alapstruktúrában ugyanakkor nincsen változás, az intézményi szerkezetek változatlanok.

Működés terén a rezsiköltségek emelkedése a kihívás, ezt kell kezelni, de a megemelkedett minimálbér és az étkezési kiadások is többlet terhet jelentenek. Új adót nem vezettek be, sőt adóemeléssel kizárólag az idegenforgalmi adó esetében éltek.

A várható beruházások kapcsán megtudtuk, azok elsősorban pályázatok révén valósulhatnak meg. Jelenleg is több ilyen fut: a turisztikai fejlesztés a Rába parton és a Rábán túli csapadékvíz-elvezetési projekt, de a napokban indul a mozi és a Kölcsey utca fejlesztése is a belvárosban. Megtudtuk: a közvilágítás korszerűsítése lesz az önkormányzat legjelentősebb saját erős fejlesztése az idei évre, ennek is lehet látni a kiadási előirányzatait a költségvetésben. Ennek a közbeszerzési eljárása szintén még márciusban indul, ami természetesen újra a testület elé kerül majd - összegezte Bebes István polgármester.