Beszámoló hangzott el az önkormányzattal szerződésben álló, Szombathelyi Egyházmegyei Karitász egyházashetyei és vásárosmiskei pszichiátriai- és szenvedélybetegeket gondozó intézményeinek munkájáról is – ezekben tavalyi összesen 16 sárvári lakost ápoltak.

Tárgyalták az ülésen az önkormányzati tulajdonú cégek 2023. évi üzleti és közbeszerzési terveit. A Sárvári Gyógyfürdő Kft., a Sárvári Média Nonprofit Kft. és a Sárvári Sportfólió és Kulturális Kft. is elkészítette az ide évre vonatkozó tervét. A Covid-járvány, az infláció és az energiaválság ellenére is stabil a gazdasági társaságok működése, számos tervvel rendelkeznek az idei évre is.

A képviselők döntést hoztak a Nádasdy Kulturális Központ stratégiai, állományvédelmi, gyűjteménygyarapítási és revíziós terveivel kapcsolatban, de tárgyalták a múzeum digitalizálási stratégiáját is.

Megválasztották a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét. A képviselő-testület az eddigi igazgatóhelyettest, Barasics Katalint bízta meg a feladat ellátásával a 2023. május 5-től 2028. május 4-ig terjedő időszakra. Pályázatot írtak ki az Intézmények Gazdálkodását Ellátó Szervezet vezetői álláshelyére. Valamint megállapították a 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás feltételrendszerét.

A márciusi ülésen döntöttek a képviselők arról, hogy a Rábasömjéni Torna Club Egyesület részére a sömjéni sporttelepet és öltözőt, valamint egy mellettük lévő lakóházat továbbra is ingyenesen rendelkezésükre bocsátja 2023. április 1-től 2025. március 31-ig. Ugyanerre az időszakra a Sárvári Futball Club részére ugyancsak ingyenes használatba adták továbbra is az Ipartelep úton található sporttelepet és műfüves pályákat.

A Batthyány utcai volt zárda épületben találhatóak a Sárvári Hagyományőrző és Íjász Egyesület, a Magyar Páneurópa Unió Sárvári Regionális Szervezete, illetve a Kanona Band Zenei Egyesület által jelenleg is ingyenesen használt helyiségek, amelyek használati jogát további kettő év időtartamra, 2023. április 1-től 2025. március 31-ig meghosszabbítja az önkormányzat. A Sárvár és Vidéke Méhészegyesület részére új helyiséget biztosítanak, mivel a jelenleg általuk használt épületben gyermekorvosi rendelőket alakítanak ki. A méhészek is a volt zárda épületében kaptak ingyenes helyiséget a fenti időszakra. A Nádasdy Ferenc Bandérium által használt raktárban pályázati támogatásból óvodai helyiségeket alakítanak ki, ezért az ő új ingyenes helyük is a volt zárdában lesz.