Pintér Róbert, az Isis Big Band vezetője először arról beszélt, hogyan jött az az Agora – Művelődési és Sportház nagytermébe tervezett show ötlete. 2014-ben ő is ott volt Robbie Williams világ körüli turnéjának első állomásán: az Arénában hatalmas show-t csinált a világsztár. Azután egyesületükre tért, melynek alaptevékenysége, hogy a swing, jazz, big band stílust népszerűsítsék. Eddig klasszikus swing előadók előtt tisztelegtek, most arra gondoltak, megszólítják a fiatalokat is. Robbie Williams énekes-dalszerző híd a swing és a pop-rock zene között – fiataltól az idősig mindenki megtalálja a számai közül a kedvére valót. Április 23-án ezer embernek akarnak szórakozási lehetőséget adni két órában: a koncert első felében Robbie Williams 2002-es Swing When You’re Winning című albumának a londoni hangversenyteremben, a Royal Albert Hallban rögzített számait, a második félidőben legismertebb slágereit adják elő eredeti nagyzenekari – big band, vonószenekar, vokál – kíséretben. Akik a húsz számot eléneklik swing, jazz és a pop-rock stílusban: Horváth Meggie, Dell’ Amico Romeo, Farkas Janó, Vas István Andor és Szabó Tibor, a Weöres Sándor Színház igazgatója. A dalokat egybefűzik koreográfiákkal, közreműködnek a TánCentrum Alapfokú Művészeti iskola táncosai, a zenekart pedig kiegészítették a Kőszegi Vonósokkal.