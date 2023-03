Az ikreket családi körben köszöntötték fel, kívánságuk szerint LEGÓ-s tortával, ez az építőjáték most a nagy kedvencük. Kornélia is szívesen pakolgatja, túrja az építőelemekkel teli dobozt, gurítja a fiúk - Marci, Gergő és a tízéves Barni- által épített autókat.

Amint az édesanyjuktól, Pecsicsné Kiss Veronikától megtudtuk, szoros menetrend szerint telnek a hétköznapok.

- Reggel a fiúkat elvisszük óvodába, iskolába, majd útra kelünk Kornéliával, mert minden nap szükséges számára a terápia, ami zömmel Szombathelyen zajlik, de van néhány órája Devecseren és Körmenden is. Ebben a tanévben nagyobb hangsúlyt kap a mozgás mellett a kognitív fejlesztés. Elkezdett logopédus foglalkozni vele, és alternatív kommunikációs megoldásokat is próbálnak vele a gyógypedagógusok. Egyelőre útkeresés folyik ezen a területen, mert nem kristályosodott még ki, hogy melyik az a kommunikációs forma, ami a leghatékonyabban tud működni nála. Természetesen az intenzív terápiákat folytatjuk továbbra is. Minden hónapban beiktatunk egy ilyen hetet. Javarészt a solymári Borsóházban voltunk, de sikerült egy hetet Szombathelyen is megszervezni januárban.

Amióta 2020-ban megismerkedtünk a négygyermekes családdal, a gyerekek szépen felcseperedtek, Kornélia is egyre inkább „nagylány” már bejárja az egész házat - a maga mozgásformáival, kúszva-mászva. Ha a fiúk szobaajtaja zárva van, akkor bekopog, hogy engedjék be. Ő is szeretne jönni-menni, mint a testvérei, sokat gyakorol járókerettel, nagy szabadságot adhatna neki, ha önállóan is lábra állna, járni, szaladni tudna. Most minden bútor mellett feltérdel, és próbálkozik a felállással, de sajnos ez még nem sikerül. Amint az anyukától megtudjuk, ebben nagy hátráltató tényező bal oldalának feszessége és gyengesége.