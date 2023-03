Tóth Csenge éneke után V. Németh Zsolt, országgyűlési képviselő, magyar életmód és nemzeti értékeink védelméért felelős miniszterelnöki biztos köszöntötte az egybegyűlteket. A képviselő arra emlékeztetett: a FAO, vagyis az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet megállapította, hogy az elmúlt száz esztendőben az élelmezési célú növényeink 75 százaléka elveszett, nem ismerjük, nem használjuk ezeket. Különösen kimutatható ez, ha ránézünk a gyümölcsészeti kultúránkra, hiszen gyerekkorunkban még rengeteg fajtát felsoroltunk, de ezekről a maiak még csak nem is hallottak. -Ambrus Lajos, Kovács Gyula és Szarvas József őshonos gyümölcsfa-mentő projektje éppen a 24. órában van, kiemelten fontos, talán nem is tudjuk felmérni, mennyire. A Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ a világ 11. legnagyobb génbankja, amelynek persze a fő célja nem az, hogy ott őrizzük a különböző fajtákat, sokkal inkább az, hogy a fák eredeti termőhelyükre kerüljenek. Ehhez kell mindenkinek hozzátennie a sajátját, ezt teszi most Borgáta is - tette hozzá a képviselő.



Kutasi Zoltánné Erdély és Petőfi kapcsolatát idézte, kiemelve a koltói mézesheteket, és Székelykeresztúrt, ahol utoljára látták a költőt élve. A településen van egy fa - Petőfi körtefája - ennek egyik ágát hozta el ajándéka a borgátaiaknak Koncz János Hunor, az erdélyi település polgármestere. - Petőfi Sándor születésének kétszáz éves évfordulója kapcsán különösen nagy jelentőségű, hogy itt lehetünk, és átadhatunk egy kis emléket. Petőfi körtefája számunkra olyan szimbólum, amely a magyarságunkhoz való ragaszkodásunkat szimbolizálja úgy, hogy nap, mint nap meg kell azért harcolnunk, hogy figyelembe vegyenek bennünket. A magyarság legnagyobb költője és hazafija volt Petőfi Sándor, körtefája többet jelent egy egyszerű fánál - hangsúlyozta.

Halász Elemér, a Vadkörte Gyümölcsész Baráti Kör tagja elméleti és gyakorlati ismereteket osztott meg a gyümölcsfákról, és azok szaporításának módjairól, Ambrus Lajos író pedig bemutatta Nagy almáskönyvét a résztvevőknek.