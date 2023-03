- A rítus miatt jöttünk ide, amely társadalmi rendszerektől függetlenül ott van az emberben – mondta.- ez az elem fogta meg annak a Kossuth Rádióban futó sorozatnak a szerkesztőjét is, amelyet én hívtam életre Vármegyéről vármegyére címmel, és amelynek része volt pénteken reggel a Batthyányak örökségének ápolása Ikerváron. Benne volt persze az egész alakos Batthyány-szobor állítása is, de amennyire lehetett, éppen ennek a megemlékezésnek, a József-pohárnak állított emléket a szerző, Gadácsi János.

- Úgy vélem, ez az epizód éppen azt mutatta be, amiért létrehoztuk ezt a sorozatot: azért, hogy szerethető történeteket mutassunk fel – emelte ki V. Németh Zsolt. – Maga az esemény akár fordulatot is jelenthetett az itteni jobbágyok számára. Ha nem is a legnagyobb esemény volt az életükben, lehetővé teszi, hogy a helyiek értékeit – amelyek a vármegyei értéktárba is bekerültek – bővítse, és példát mutasson másoknak is. Hiszen arról van szó, hogy identitás-jegyeket keresünk, amelyek hozzátesznek az „ikervárisághoz”. Ilyen ez a kedves gesztus is, ez a koccintás ezen a különleges helyen, a kocsányos tölgy, a fekete nyár, a tizenhárom vadkörtefánál.

Az országgyűlési képviselő azt is kifejtette, hogy a koccintásban megjelenik az áldozat, hiszen előtte a földre löttyintettek a borból, áldozva a szellemeknek, tehát rontásűző hatása is volt. Amint felidézte, a koccintásnak lényeges eleme volt az is, hogy olyan erővel ütötték egymáshoz a két poharat vagy kupát, hogy átloccsanjon az innivaló egyikből a másikba, jelezve, hogy nem mérgezték meg egymást. Szokás az is, hogy ivás előtt megnézzük a bor színét, megszagoljuk az illatát, és csak ezután ízleljük meg. A koccintással bekapcsolódik a negyedik érzék: a hang hallgatása. V. Németh Zsolt azt kívánta a jelenlévőknek, hogy csilingeljen még sokáig itt a József-pohár.