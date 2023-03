Közös tájékoztatójukon Óberling József, az Országos Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője elmondta: a biztonsági öv a mai napig az autók legelterjedtebb és legfontosabb biztonsági, utasvédelmi berendezése, és minden más passzív biztonsági megoldás, mint a légzsák, övfeszítő, gyermekbiztonsági rendszer alapja. A biztonsági öv használati arányának felmérése nemrég fejeződött be, és az adatok alapján a helyzet aggasztó. A 2021-es statisztika kimutatta: ha 10 százalékkal többen kötötték volna be magukat, akkor 65 ember nem halt volna meg közlekedési balesetben. Egy balesetben a biztonsági övet használók túlélési esélye nagyságrenddel magasabb az öv becsatolását mellőző közlekedőkhöz képest. Dr. Nagy Anikó, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet főigazgató főorvosa elmondta: a figyelemfelhívó kampány aktív részesei kívánnak lenni, mert naponta szembesülnek azzal, hogy milyen állapotban kerülnek be hozzájuk a gyermekek, akik egyáltalán túlélik a baleseteket. Minden szülőt arra kért, hogy minden utazás alkalmával használjanak és megfelelően rögzítsék az autós biztonsági gyermeküléseket. Külön kéréssel fordult a fiatal generációhoz: azt kérte, vigyázzanak magukra, kössék be az övet minden utazás alkalmával és figyeljenek testvéreikre is.