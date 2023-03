A Mesteri Gyógyfürdő nagy népszerűségnek örvend, magas kihasználtsággal működik. Patyi Gábor vezetésével az elmúlt időszakban jelentős fejlesztések valósultak meg, s egyre bővülő létszámmal működik a vállalkozás, a piaci környezethez igazodva, a nyereséges működést szem előtt tartva - olvasható a laudációban.

– Megtisztelő az elismerés, egyfajta visszacsatolás, hogy talán jó úton járunk. Hatalmas turisztikai attrakciók ugyanis nincsenek nálunk, de a sok apró lépésnek, fejlesztésnek köszönhetően az egykori retró fürdőből mára egy modern, 21. századi igényeket kielégítő létesítményt sikerült faragni – fogalmazott Patyi Gábor. Hozzátette: a jövőben is szeretnék megőrizni a fürdőhely családias, csendes-pihenős jellegét. - Olyan beruházásokban gondolkodunk, amelyekkel úgy tudunk árbevételt növelni és a stabilitásunkat megőrizni, hogy a látogatószámnak ne kelljen újra és újra csúcsokat döntenie. A szálláshelyek fejlesztése például jelenleg is zajlik - fűzte hozzá.

Az ügyvezető szólt arról is, télen naponta 2-300, hétvégenként akár 400 látogatót is fogadnak, de nyáron ez a szám gyakorta eléri az 1200 főt, a főszezonban tehát itt is előfordul zsúfoltság. Elsősorban a kényelem megőrzése miatt döntöttek többször a belépőjegy-árak emelése mellett. A vendégek részéről ugyanis azt tapasztalták: hajlandóak többet fizetni, csak férjenek el az öltözőkben éppúgy, mint a medencékben és a pihenőhelyeken.

A tél aztán újabb, nem várt kihívásokat hozott a fürdő számára: az energiaválság idején, amikor több fürdő spórolni kényszerül, még többen fedezik fel Mesterit – itt a mélyről feltörő 80 fokos víznek és a napelem-rendszernek köszönhetően gond nélkül a normál hőmérsékleten tudják tartani a medence vizét. Patyi Gábor azt mondja, igyekeznek megfelelni az újabb igényeknek.

Mint ismeretes, 2018 januárjától háromcsillagos szállodával bővült a fürdő, a legutóbbi fejlesztés a szálloda új étterme volt. A szálloda egy épületben található a Mesteri fürdővel, így kényelmesen szabad bejárást biztosít a vendégeknek télen és nyáron a fürdő medencéihez. A vendégek többsége belföldről érkezik, de továbbra is közkedvelt a fürdő az osztrák és német vendégek körében is. Patyi Gábor a legnagyobb eredménynek, elismerésnek azonban talán azt tartja: míg régen az itt élők eljártak más fürdőhelyekre, addig most nagyobb turisztikai vonzerővel bíró településekről érkeznek ide a vendégek. Ma már nem túlzás tehát kijelenteni: Mesteri felkerült a vasi turisztika térképére - ezt bizonyítja a vármegyei kitüntetés is.