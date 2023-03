Horváth Soma alpolgármester a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: 67 múzeum 154 műtárgyát mutatja be egyszerre a kiállítás. Ha az idén csak egyetlen kiállítást néznénk meg, akkor ez legyen az. - A vidéki múzeumok megerősödését szolgálja az a mintegy 3,5 milliárd forintnyi kormányzati támogatás, amelyet állandó- és időszaki kiállítások megszervezésére, illetve tudományos kutatásokra fordíthattak az intézmények – emlékeztetett Csapláros Andrea, a Savaria Múzeum igazgatója, aki most a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének elnökeként, a vándorkiállítás főkurátoraként méltatta az összeállítást. Szólt arról is, több vasi műtárgy helyet kapott a tárlaton: a bronzkori arany diadém és II. Rákóczi Ferenc miniatűr arcképe a Smidt Múzeumból, a Szőlő Jövésnek Könyve, a város buzogánya és látképe pedig a kőszegi múzeumból.

Sokszínű, egyedi és megismételhetetlen – mondta Dr. Víg Katalin, a kiállítás főkurátora, aki szerint turisztikai attrakció is egyben ez a tárlat. A megnyitó március 31-én kezdődik az Iseumban, majd négy héten át különböző kísérőrendezvényeket is szerveznek Magyar Géniusz Vándorkiállítás szombathelyi állomására. Mindezek megkoronázására a város emblematikus cukrászdája gesztenyés-áfonyás-csokis költeménybe formálta a diadémet – a kóstoló alapján bizton állíthatjuk: kár lenne kihagyni.