– A Biblia önmagát definiálja: A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletesen legyen az ember, minden jó cselekedetre felkészített – idézte Szabadi István, az Őrségi Református Egyházmegye esperese. A Biblia minden kor emberéhez szól. Nem tudományos szakkönyv, nem egységes életbölcsesség-gyűjtemény, nem is lelki elsősegélykönyv, hanem az Isten Igéje, logosza, beszéde, üzenete hozzánk. Mintegy 1600 év alatt írták, tehát megközelítőleg hatvan generáció munkája. Negyven különböző szerzője ismert. Nincs könyv, ami ennyire sokféle lenne a keletkezését tekintve, és mégis, nincs könyv, ami ennyire egységes lenne. A Biblia a sokféleségben megvalósuló egység csodája.

Nem eszmék gyűjteménye, hanem meggyőző híradás egyetlen történelmi eseménysorozatról, ami a világ kezdetétől a történelem végéig tart, az első lapjától az utolsóig. A Biblia ma is, mindennek ellenére a legnagyobb példányszámú könyv a világon, már közel 3000 nyelvre, nyelvjárásra lefordították, részben vagy egészében. – Mivel a Biblia isteni eredetű, ezért örökkévaló. Mindig egy kisebbség védte, de igen gyakran a hatalmas többség üldözte. Ma is vannak országok, ahová tilos bevinni a Bibliát. Mégis ezekben az országokban olvassák legnagyobb vágyakozással Isten Igéjét, amely nincs bilincsbe verve, minden földi hatalommal szemben sérthetetlen, elégethetetlen, összezúzhatatlan, kiirthatatlan, mert maga az élet. Sokszor törtek megsemmisítésére, eredménytelenül. Mi lelkészek, hívők nem szűnhetünk meg buzdítani egymást a Biblia olvasására – tette hozzá az esperes, majd arról is szólt, hogy nincs még egy könyv, amelyiknek ekkora hatása lenne az emberi művelődésre.