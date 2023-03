Mint kiderült: csak akkor kell fizetni, ha a tulajdonos nem szünetelteti a szolgáltatást. Ezúttal az egyik vasi településen egy már elhunyt lakó kapott csekket a szemétszállítási díjról. Az érintett hozzátartozóktól megtudtuk: a pár hónapja elhunyt idős asszonyt három évig kezelték Hegyfalun, a szemétszállításért felelős cég – a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. – pedig tájékoztatást kapott az önkormányzattól, hogy az épületet senki nem lakja. Így a díjat nem számlázták. Az ügy azonban váratlan fordulatot vett, amikor az érintett személy meghalt. Az idős asszony nevére csekkek érkeztek a hegyfalui kórházba, hathavi elmaradás miatt küldtek felszólítást.

A család már Hegyfaluról kapta kézhez a levelet, a szintén idős családtagok el is utaztak Sopronba jelenteni a cégnél, hogy a szolgáltatás már régen nem aktuális. Olvasónk azt mondja, ezt nem hitték el neki, így a követelés megmaradt, miközben az önkormányzatnál a hulladékszállító cég folyamatosan érdeklődött, sőt: olvasónk állítása szerint előfordult, hogy a helyszínen a lehúzott redőnyön át próbálták „megfejteni”, hogy vajon igazat mondtak-e a hozzátartozók.

Az ügy jelen állás szerint megrekedt annál a pontnál, hogy a szolgáltatást ugyan szüneteltetik, de az elmaradást be kell fizetni. Az esettel kapcsolatban megkerestük a szolgáltatót. A cégtől azt a felvilágosítást kaptuk, hogy az érintettek kétszer is jelezték, hogy a ház lakatlan. A szolgáltató tudott arról, hogy az idős hölgy gyógykezelése alatt az ingatlan nem volt lakott, ennek értelmében szüneteltették is a szolgáltatást kétszer egy évig. Ezután azonban nem érkezett kérelem a szemétszállítás további felfüggesztésére, így a rendszer automatikusan újra számlázott a szolgáltatásért. A számlákat pedig a gyógykezelés helyszínére küldték, hiszen a hegyfalui kórház volt bejelentve levelezési címként. Mint a hulladékszállító cég leveléből kiderült, a probléma abból adódott, hogy a lakó halála után a törvényileg előírt 15 napon belül nem történt bejelentés a szolgáltatónál, ezért az ingatlan lakottnak minősült. A cég fél évvel az idős asszony halála után értesült a változásról, időközben két negyedéves számlát generált a rendszer. Azóta a szolgáltatás ismét szünetel, hiszen az örökösök és a szolgáltató kapcsolatba léptek, viszont kiesett hat hónap, ezért a szolgáltató a számla kiegyenlítését kéri, úgy tűnik, akkor is, ha az ingatlan bizonyíthatóan nem volt lakott a szóban forgó időszakban.