A szeniorörömtánc kimondottan az idősebb korosztály számára kitalált közösségi mozgásforma. A nyugat-európai országokban már közel ötven éve működik, Magyarországon most terjed, méghozzá rohamosan, Csirmaz Szilviának köszönhetően. Háromszáznál is több képzett oktatója van országszerte a szeniorörömtáncnak, egy közülük Vadász Józsefné Anilka, aki Szentgotthárdon, Zsidán és Körmenden is tart foglalkozásokat.

– A szenior örömtánc az ötvenpluszos korosztályt célozza meg, de szívesen látunk fiatalabbakat is. Nincs szükség sem táncpartnerre, sem előzetes tánctudásra. Egy német táncpedagógus találta ki ezt a mozgásformát idős anyósa kérésére. A szeniorörömtánc figyelembe veszi az idősebb korosztály sajátosságait, kíméletes sporttevékenység és agytorna egyben, ami a legújabb kutatások szerint késlelteti a demencia és az Alzheimer-kór kialakulását. Sokféle táncunk van, például csacsacsa, rumba, szamba, keringő vagy rocki, de mindet a saját lépéseinkkel táncoljuk. A foglalkozásoknak közösségépítő ereje van, mindig jó a hangulat, vannak közös programjaink máshol működő csoportokkal, sőt fellépésekre is volt már példa – tudtuk meg Anilkától, aki nyugdíjba vonulása előtt negyven éven át a Szentgotthárdi Rendelőintézetben dolgozott asszisztensként.