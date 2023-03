Népes családja, rokonai körében köszöntötte fel Morgós István, Sitke község polgármestere Gőcze Józsefnét, Anus nénit 90. születésnapja alkalmából. Egyben átadta Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnökének oklevelét is, amelyben a kormányfő jó egészséget és további boldog éveket kíván.

A kedves, szerény, mosolygós nénit a faluban mindenki ismeri, szereti és tiszteli. Itt született, itt ismerte meg férjét, akivel 3 gyermeket neveltek fel, akik aztán 8 unokával örvendeztették meg. Az unokák mára már felnőttek, többségük megházasodott, így 11 dédunoka és egy ükunoka köszöntését is fogadhatta e szép napon.

Anus néni időt nem sajnálva, fáradtságot nem kímélve, becsülettel, tisztességgel és őszinte hittel nevelte gyermekeit. De nem csak otthon szorgoskodott, dolgozni is eljárt a helyi téeszbe, később a helyi szövödébe, majd a celldömölki háziipari szövetkezet bedolgozójaként ruhákat varrt.

Sitke életének is aktív részese a mai napig. A művelődési ház rendezvényeinek rendszeres látogatója. Alapítótagja volt a helyi népi díszítőművészeti szakkörnek és a nyugdíjas klubnak is. Bár a nyugdíjas klubba már nem jár el, a varrás még mindig kedvenc időtöltései közé tartozik. A vasárnapi szentmiséről csak rendkívüli esetben hiányzik, hívő emberként hosszú évekig kivette részét a templom takarításából, az oltárterítők mosásából, és az ünnepi előkészületekbe még napjainkban is szívesen besegít.

Mindennapjai ma már egy kicsit csendesebben telnek, de minden napra akad tennivaló. Várja haza dédunokáit az iskolából, varrogat, diót pucol, ellátja magát, s minden nap hálát ad a Jóistennek, hogy ezt a szép kort teljes szellemi frissességben és jó egészségben érhette meg.

Kívánjuk Anus néninek, hogy hátralévő évei is egészségben, szeretetben teljenek kedves családja körében!