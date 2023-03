Szentségimádást követően az Apostolok Cselekedeteinek egy szakaszához kapcsolódó elmélkedéssel és egy tanúságtétellel kezdődött a program a felújított, volt bencés kolostor kápolnájában – tudtuk meg a Szombathelyi Egyházmegye közösségi oldaláról, amely az ezt követő kötetlen beszélgetésről is tájékoztat, ahol Székely János kiemelte a világiak szerepéről néhány napja zárult római konferencia fontosabb tapasztalatait, meglátásait. Amint mondta, az egyház 99 százaléka nem pap, szerzetes, hanem világi hívő; az evangelizáció érdekében fontos mindenkit mozgósítani.

Ezenkívül fontos a képzés, hogy növekedjen az emberek hitbeli tudása, hiteles keresztény életet éljenek és vállaljanak minél többen egyházi szolgálatot. Az első századokban nem létezett az a fogalom, hogy világi keresztény, mondta Székely János. Minden Krisztus-követő kereszténynek vallotta magát funkcióbeli megkülönböztetés nélkül és tettek tanúságot életükkel, cselekedeteikkel Jézus mellett. Mindannyiunknak feladata van az Egyházban, hangsúlyozta a megyés püspök, aki idézte Jézus szavait a Jelenések könyvéből: Az ajtóban állok és kopogok. Jézus kopogtat az Egyház ajtaján, hogy kimenjen a világba, kilépjen az intézményesített Egyház keretei, falai közül.

Ezt követően az akolitusok osztották meg tapasztalataikat szolgálatukról a főpásztorral. Az egyik általános meglátása volt a szolgálattevőknek, hogy egyelőre nincsenek kihasználva a kapacitásaik, többet is tudnának tenni a közösségeikért. Ezért az egyik fontos feladat lesz a következőkben annak feltérképezése, hogy melyek azok a települések, templomok, ahová ritkábban jutnak el az atyák szentmisét tartani, és ahol az akolitusok bevonásával igeliturgiát tartanának. Emellett fontosnak tartották a jelenlévők, és ezzel Székely János is egyetértett, hogy mindenki próbálja megtalálni azt a szolgálatot a maga környezetében, amelyet szívesen vállal a közösségek érdekében. Erről jógyakorlatokat is megosztottak egymással. Lényeges meglátása volt a felszólalóknak, hogy szolgálatuk lehetőséget ad az emberek gondjait is megismerni, és így lehetőségük van azon segíteni is. Érjünk rá! – hangzott el a rendezvényen az utolsó felszólalótól.