Állítólag a hegyen át menekült IV. Béla király 1240 májusában vasi nemesek kíséretével, a tatárvészben. De itt táborozott Mátyás király hada is 1459. április 7-én Szentmártoni Nagy Simon és Rozgonyi János vezetésével a körmendi csata előtt, amelyet III. Frigyes császár hadserege ellen vívott. Vélhetően erre masírozott a kétszáz éve született Petőfi Sándor is katonaként, századával Zágrábba menet, majd 1840 januárjában onnan betegen vissza Sopronba, ahol végül is leszerelték.

Rimóczi Péternek és párjának, Bödő Erikának is van egy jókora területe a Táborhegyen teli gyümölcsfákkal.

- Péternek ez a hobbija, talán még tizenkét éves sem volt, amikor elkezdett fákat ültetni otthon. Cipőfelsőrész-készítőnek majd gyógypedagógusnak tanult, de az élete mégiscsak úgy fordult, hogy azzal foglalkozhat, amit igazán szeret. Otthon majdnem ötezer négyzetméteres az udvar, az is tele van gyümölcsfával. A kertészkedés, a gyümölcstermesztés része az életünknek - meséli Erika, majd azt is hozzáteszi: a 2, 3 hektáros területet a Táborhegyen 2012-ben vásárolták meg. Hamar sikerült betelepíteni: az összes fát - lehet vagy kétezer darab - Péter ültette egyedül, mellette a kerítést is ő építette. Nagyobb részben körtefák vannak, de hátul szilvát és almát is találunk, elöl pedig barackot. A telek végébe, az erdőhöz közel birsalma került, sőt van néhány csipkebogyóbokor is. A terv az, hogy a kerítést kormin szőlővel futtatják be, most ugyanis ez a tájjellegű fajta a sláger.

Forrás: Szendi Péter

- Amikor elkezdett teremni a rengeteg fa, el kellett gondolkodni, hogy mi legyen a gyümölccsel. Dönthettünk: vagy betároljuk és hűtőházat építünk, vagy feldolgozzuk a termést. Utóbbi mellett határoztunk. Sorra vettük a gépeket, eleinte kisebbeket, aztán nagyobbakat. Most már azt mondom, hogy elég jól vagyunk gépesítve a házunknál, Nádasdon.

Erika és Péter tavaly a Kézműves Kiválóságok Versenyén első díjat nyertek kormin szőlőből készült gyümölcslevükkel. A siker egyik titka biztos, hogy a hagyományos, hidraulikus préselés alkalmazása a szalagprés helyett - mondja Péter. Bár ez lassabban megy, de a gyümölcslében megmarad minden zamat, minden íz és sokkal tisztább is, olyan mintha szűrt lenne. Különlegességként szóba kerül a csipkebogyó, amiből többféle van. A legjobb a Kárpátia-fajta - mondják -, ami lehullajtja a tüskéjét, mire a termés beérik. - De van olyan is, amelyik már akkor ránk szórja a tüskéjét, amikor csak ránézünk - teszi hozzá Erika mosolyogva.

A több hektárnyi gyümölcsösben ketten végzik a munkát, sőt a feldolgozás minden folyamatát maguk viszik végig. A lekvár, a gyümölcslé és a szörp alap, mellette aszalványok és gyümölcssajtok készülnek. Péternek és Erikának alig-alig van szabadnapja, a hatalmas gyümölcsös egész éven át ad munkát, nincs megállás. A házigazda, Péter sok mindent tud, tapasztalt gyümölcsésznek számít, a fákat illetően a rezisztens fajtákra esküszik.

Mostanra a fák metszésén már túl vannak, a barackfa már virágba borult, és szép sorban majd jön a többi is.A lemetszett ágak közül a vastagabbakat tüzelőnek használják, a vékonyabbakat ledarálják és megy vissza a komposztba. Permetezésre narancsolaj- és algakivonatot használnak, ez drága mulatság, de szép lesz tőle a gyümölcs. A táborhegyi birtokot egy kuvasz és egy puli - Huba és Vili - őrzi, mióta szolgálatban vannak, nem járnak be és nem pusztítanak a vadak. Mesebeli hely ez a Táborhegy ezernyi legendával, történettel. Most éppen egy mese jut eszembe a szóló szőlőről, a mosolygó almáról és a csengő barackról.