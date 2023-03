Lendvai Ferenc képviselő (Fidesz-KDNP) ehhez kapcsolódóan tájékoztatást kért zárt ülésen: igaz-e, hogy 45 százalékos prémiumot írnak ki majd a Szova vezérigazgatója számára. Több fideszes képviselő tette szóvá: a Szova üzleti terve szerint 40 millió forintot támogatásokra, marketingre költhetnek, ezt sem tudják támogatni. Lendvai Ferenc egyben javasolta a Szova Szállodaüzemeltető Kft. és a Szova Projekt Kft. megszüntetését.

A polgármester válaszában kiemelte: több feladatot lát el a cég. Példaként a hulladékgazdálkodást és egy új napelempark létesítését is említette. Emlékeztetett arra is, a cég vezérigazgatója, Kovács Cecília bérezés nélkül végzi a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola NKft. ügyvezető igazgatói feladatait is.

Melega Miklós (Fidesz-KDNP) ismét a Weöres Sándor Színház mellett szólalt fel. Ahogy februárban plusz önkormányzati forrásért lobbizott a cég számára, most rámutatott: több mint 40 millió forintos veszteséggel számoltak úgy, hogy év közben négy munkavállalótól - színészektől, adminisztratív és fizikai dolgozóktól - megválnak. Később megtudtuk: a színház állami finanszírozására vonatkozó támogatói szerződést egyelőre még nem írták alá, annak tervezete sem érkezett meg az önkormányzathoz. Horváth Soma alpolgármester a Weöres Sándor Színház kapcsán hangsúlyozta: ha az állam pluszforrást ad, a város is tud többet nyújtani a társulat számára.

Horváth Gábor képviselő (Fidesz-KDNP) az önkormányzati hetilap magas előállítási költségeire hívta fel a figyelmet: az éves szinten 102 millió forintra rúghat. A politikus szerint kevesebb oldalon vagy kevesebb alkalommal kellene megjelentetni a lapot, azzal komoly megtakarítást lehetne elérni. Nemény András reagálásában kitért arra is: az önkormányzati hetilapból sok idős szombathelyi polgár tájékozódik.

A napirend végén a fideszes módosító javaslatok nem kapták meg a közgyűlési többséget. Az önkormányzati társaságok üzleti tervét azonban elfogadták. A Fidesz-KDNP frakció tagjai nemmel szavaztak vagy tartózkodtak a Szova Nzrt., a Szova Szállodaüzemeltető Kft, a Szova Projekt Kft, a Vasivíz Zrt., a Savaria Turizmus NKft., a Szompark Kft, valamint az Agora Savaria Kulturális és Médiaközpont Kft. üzleti terve esetében.