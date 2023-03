Még Puzsér Róbert médiaszemélyiség, korábbi nemfideszes főpolgármester aspiráns fellépése sem tette eléggé vonzóvá azt a tüntetést, amely zászlajára tűzte a tanárokért való kiállást. Szombathelyi diákok, tanárok és szülők tüntettek szombaton a városháza előtt a pedagógusok béremeléséért és az oktatási rendszer reformjáért. A délutáni kellemes idő szinte csalogatta az érdeklődőket – gondolhatnánk –, de így is mintegy kétszáz ember csatlakozott a tüntetéshez. Imre Marcell diákpolgármester beszédében meg is jegyezte, sokan egyéb elfoglaltság miatt nem jöttek el, de még többen vannak azok, akik félnek demonstrálni. Elhangzott, hogy a magyar társadalmat amúgy is hagyományosan a passzivitás jellemzi. Senki nem akar politizálni, csak érkezzen meg a fizetés, és minden jó ahogy van – mondta a diákpolgármester. – Ha nincs tanár, nincs jövő – skandálták a megjelentek, Imre Marcell pedig ezalatt az oktatás összeomlása miatt aggódott.

Horváth Félix diákalpolgármester arról beszélt: az oktatásról a bizonytalanság jut eszébe. Hogyan kerülnek ki az iskolapadból, vajon megtartják-e az órákat, de a továbbtanulás is éppúgy kiszámíthatatlan. Horváth Félix végül kijelentette: az oktatás az összeomlás szélén áll. A tüntetésen felszólalt még Palya Tamás pedagógus, valamint Puzsér Róbert médiaszemélyiség is.