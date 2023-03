Móricz Péter, a Dr. Batthyány Strattmann László Múzeum vezetője elmondta, hogy 2021- ben jelent meg A körmendi Várkert évszázadai című könyv, amely a kastélyegyütteshez tartozó park 300 éves történetét tárja az olvasók elé. A könyv gazdag anyagának összegyűjtése során fogalmazódott meg a gondolat, hogy a Várkert történetét egy múzeumi időszaki kiállítás formájában is megismertessék a nagyközönséggel. – A könyv megjelenését követően a cipőgyári épületeket elbontották, így a kastély és a kert kapcsolata helyreállt, ennek örömére is rendezzük a tárlatot – mondta a történész, aki azt is megjegyezte: a Várkert a jelentőségét tekintve is megérdemel egy önálló időszaki kiállítást, hiszen közel 150 hazai történeti kertünk közül az első 10 között tartjuk számon. – A kiállítás témájából adódóan nagyszámú műtárgyat nem tudunk bemutatni, hiszen egy kastélypark elsősorban növényekből és emlékművekből áll.

A kiállított tárgyak között lesznek 18–19. századi vadászfegyverek, a Várkertet ábrázoló térképek, a vadászlak első lakójának relikviái, a parkban űzött sportok – tenisz, korcsolya, vadászat – emlékei, a Várkertbe épített cipőgyár termékei, valamint az egykori majálisokhoz kapcsolódó tárgyak. A várkerti eseményeket fotónagyításokkal idézzük meg, az 1944. évi várkerti ludovikás tisztavatásról pedig egy filmfelvételt fogunk levetíteni – részletezte a múzeumvezető. Az április végén nyíló kiállítás nem marad várkerti szobor nélkül, mivel az eddig elzárt északi kertben felállított Kybelé-szobrot a tárlaton is bemutatják. Egy új digitális fejlesztést is kínálnak majd: a Várkert szobraihoz, emlékműveihez és jelesebb fáihoz táblákat helyeznek ki, amelyeken QRkódos játékok megfejtésével több információt nyerhetnek az adott látványosságról az érdeklődők. A játék fejlesztésében és a kiállítás rendezésében a körmendi múzeum Szinetár Csaba, az ELTE SEK tanárának segítségére is számíthat, aki ezer szálon kötődik a körmendi Várkerthez.