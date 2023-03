A táplánszentkereszti önkormányzatot kereste fel ajánlatával a Fakus Alpin Kft. és 5-5 szivarfát, cseresznyeszilvafát, 2-2 vérszilvafát és trombitafát, 10 magyar kőrist, 5 magas kőrist, 7 hársfát, 6 vadkörtefát és 150 mezei szilt ajándékozott a községnek. A cég képviselői azt is vállalták, hogy az önkormányzat által kijelölt területen elültetik a facsemetéket. A fák 1,5-2 méter magasak és szabadgyökerűek voltak.

A felajánlás jóvoltából kerültek fák többek között a Brenner János sétányra a nemrégen felépített lakóházak elé, a szentkereszti játszótér köré, a sportpark mellé, az 1848-as és az 1956-os emlékművekhez, az óvoda udvarára és egyéb közterületekre.

A tavaszi fásítással kapcsolatban meg kell említeni azt is, hogy a falu központjában található egy gyönyörű, ősfákkal övezett park. Sokan pihennek itt, fiatalok és idősek egyaránt. A gyerekek a fák árnyékában kialakított játszótéren szívesen játszadoznak. Napjainkra a park és az ott kialakított játszótér is felújításra szorul.

A parkban az elmúlt időszakok viharos időjárása miatt sok fa kidőlt, vagy veszélyessé vált. A lakosság védelmében az önkormányzat a közeljövőben elkezdi átvizsgáltatni szakemberekkel a még álló ősfák állapotát is. Indokolt esetben azt is vállalniuk kell, hogy az élet- és vagyonbiztonságra veszélyes fákat eltávolítják, majd azok pótlásáról is gondoskodnak.

A játszótéren elhelyezett játszóeszközök felülvizsgálata mindenképpen indokolja, hogy még az idén megkezdjék az elöregedett eszközök cseréjét.